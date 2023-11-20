بايدن يمتنع عن التعليق على مفاوضات الرهائن مع حماس

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد إنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق على المفاوضات مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها.وفي حديثه للصحفيين بعد وصوله إلى قاعدة عسكرية في فرجينيا، قال بايدن إنه يريد التأكد من عودة الرهائن بأمان قبل أن يعلق على تلك القضية.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من نشر صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت على ما يبدو إلى اتفاق مبدئي من شأنه إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.وكان نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون فاينر" قد قال في برنامج تلفزيوني أمس إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس أصبح أقرب مما كان عليه من قبل، للتوصل إلى اتفاق نهائي.وتجري إسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة من أجل إطلاق سراح حوالي 240 رهينة اختطفتهم الحركة واحتجزتهم في قطاع غزة بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.