قيمة صادرات كوريا من الراميون تتجاوز للمرة الأولى تريليون وون

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تجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية من المعكرونة سريعة التحضير "راميون" مستوى تريليون وون للمرة الأولى منذ أن تم إطلاقها في السوق قبل 60 عاما.ومن المقدر أن تتجاوز قيمة صادرات الراميون الكورية تريليوني وون بشكل فعلي مع الأخذ في الاعتبار حجم مبيعات الراميون التي تقوم الشركات الكورية بإنتاجها في مصانعها في الخارج.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات الراميون الكورية في أول 10 أشهر من هذا العام 785 مليونا و250 مليون دولار، بزيادة نسبتها 24.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وبهذا يكون قد تم تسجيل رقم قياسي من حيث قيمة صادرات كوريا من الراميون لـ9 سنوات متتالية منذ عام 2015.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات الراميون في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ 201 ألف و363 طنا، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الراميون إلى ما يتراوح بين 1.2 تريليون و1.3 تريليون وون حتى نهاية هذا العام.وتصدرت الصين قائمة الدول التي تستورد الراميون الكورية، وتلتها كل من الولايات المتحدة واليابان وهولندا وماليزيا والفلبين وأستراليا وتايلاند وبريطانيا وتايوان.واحتلت الامارات العربية المتحدة المركز الخامس عشر من حيث حجم واردات الراميون الكورية، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثامن عشر.ويتم تصدير الراميون الكورية إلى 128 دولة حول العالم.