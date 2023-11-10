سيول تحذر من رد صارم على إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا

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حذر الجيش الكوري الجنوبي من رد صارم على المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري وسط تكهنات متزايدة بأن تلك المحاولة صارت وشيكة.وقال "كانغ هو بيل" مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية تسعى لإطلاق قمر اصطناعي على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، وحث بيونغ يانغ على وقف الاستعدادات ذات الصلة بشكل فوري.وأضاف أن إطلاق القمر الاصطناعي سيكون انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر جميع عمليات إطلاق الصواريخ بواسطة كوريا الشمالية، باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ووصف "كانغ" محاولة كوريا الشمالية المرتبقة بأنها ستكون "استفزازا يشكل تهديدا للأمن القومي"، وشدد على أن الجيش الكوري الجنوبي سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة وسلامة الشعب الكوري إذا أطلقت بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا بالفعل.ويبدو أن عبارة "الإجراءات اللازمة" تشير إلى التعليق الجزئي للاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018، والتي تهدف إلى نزع فتيل التوتر عبر الحدود بين الكوريتين.وقد تبين أن الحكومة الكورية الجنوبية ستدرس إمكانية تعليق جزء من الاتفاق العسكري، بما في ذلك إلغاء منطقة حظر الطيران المحددة.