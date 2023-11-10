مكتب الأمن القومي يناقش استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي

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قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن رئيس مكتب الأمن القومي "جو تيه يونغ" عقد اجتماعا للجنة الدائمة للمكتب لمناقشة محاولة كوريا الشمالية المتوقعة لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وسبل مواجهتها.وجاء عقد هذا الاجتماع في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الكوري "يون صوك يول" بجولة تشمل كلا من بريطانيا وفرنسا.وحضر الاجتماع وزيرُ الخارجية "بارك جين"، ووزير التوحيد الوطني "كيم يونغ هو"، ووزير الدفاع "شين وان شيك"، ومدير وكالة المخابرات الوطنية "كيم كيو هيون".واتفق المشاركون على تعزيز حالة التأهب للجيش الكوري الجنوبي لكي يتمكن من الرد الفعال والفوري على استفزازات كوريا الشمالية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي خلال جولة الرئيس "يون" الخارجية.وكان وزير الدفاع "شين وان شيك" قد قال في مقابلة أجراها معه تلفزيون كي بي إس أمس الأحد إن هناك احتمالا كبيرا بأن تحاول بيونغ يانغ إطلاق قمر اصطناعي في أواخر شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن سيول سترد عليها بتعليق جزء من الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018.