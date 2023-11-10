عرض طائرات سوريون الهيليكوبتر كورية الصنع في معرض دبي للطيران

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تم عرض طائرات هيليكوبتر من طراز "سوريون" مصنوعة بالتكنولوجيا الكورية في معرض دبي للطيران، مما جذب اهتمام العملاء من مختلف دول العالم في مجال الصناعات الدفاعية.وقامت المروحية الكورية "سوريون" بالتحليق في سماء الإمارات العربية المتحدة، لاستعراض قدراتها عالية المستوى، مما جذب انتباه مسؤولي صناعات الطيران والدفاع من مختلف دول العالم.وقد أظهرت المروحية المسلحة الخفيفة الكورية التي تم تطويرها في العام الماضي قدراتها الفائقة على الطيران العمودي والدوران في مكانها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض المروحية "سوريون" واستعراض قدراتها في معارض دولية الطيران.ويمكن تجهيز المروحية "سوريون" بصواريخ هجومية بناء على طلب العملاء، وهو ما قد يؤدي إلى نجاح كوريا الجنوبية في توقيع أول صفقة لتصديرها إلى الخارج.يجيء ذلك فيما تجري كوريا الجنوبية مشاورات حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتصدير المروحيات "سوريون"، إلا أنه لم يتم بعد الكشف عن حجم الصادرات.وقد خضعت "سوريون" لاختبارات بشأن مقاومة درجات الحرارة العالية في الشرق الأوسط، وتم تزويد موديل منها بفلتر لتصفية رمال الصحراء.وقال رئيس شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية "كانغ كو يونغ" إن هناك أسواقا واعدة للمروحيات الكورية في الإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق.ومن ناحية أخرى قال الخبير البريطاني في الطيران والفضاء "توني أوثبون" إن العالم صار يهتم بالصناعات الدفاعية الكورية، بما في ذلك العربات المدرعة والدبابات ومنصات إطلاق الصواريخ، إلى جانب المروحيات.