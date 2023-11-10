النيابة تكشف أسماء 21 نائبا من الحزب المعارض يُزعم تورطهم في مخطط المغلف النقدي

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كشفت النيابة العامة في كوريا أمس الاثنين عن أسماء 21 نائبا برلمانيا من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، يشتبه في ارتباطهم بمخطط رشوة نقدية في انتخابات عام 2021 لرئيس الحزب السابق "سونغ يونغ كيل".وكشف مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية عن قائمة الأسماء أمس خلال محاكمة النائب الديمقراطي الذي تحول إلى مستقل "يون كوان سوك"، والرئيس السابق لمعهد المدققين الداخليين في كوريا "كانغ ريه غو"، المتهميْن بانتهاك قانون الأحزاب السياسية. وكشفت النيابة عن القائمة خلال استجواب مساعد سونغ السابق، "باك يونغ سو"، الذي ظهر في المحاكمة أمس كشاهد. وكانت النيابة قد تمكنت في وقت سابق من تحديد هوية 19 نائبا من الحزب الديمقراطي يُزعم أنهم حصلوا على مظاريف نقدية. ونفى جميع النواب المذكورين هذه الاتهامات، وتقدموا ببلاغ ضد النيابة إلى مكتب مباحث فساد كبار المسؤولين.وخلال محاكمة الأمس أيضا، قال باك إنه وزع في مناسبتين مظاريف نقدية بناء على طلب كانغ أو طلب من نائب الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي "لي جونغ غُن". ويُشتبه في أن "باك" قام بتسليم "لي" 20 مظروفا يحتوي كل منها على ثلاثة ملايين وون في أبريل 2021.ويعتقد وكلاء النيابة أن "لي" أعطى المظاريف بعد ذلك إلى "يون" الذي زُعم أنه قام بعد ذلك بتوزيع ما مجموعه 60 مليون وون على نواب الحزب الديمقراطي في نفس الشهر.