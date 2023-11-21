يون يصل إلى بريطانيا في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الكوري يون صوك يول إلى بريطانيا أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس يون والسيدة الأولى كيم كون هي والوفد المرافق للرئيس في مطار ستانستيد بالقرب من لندن في الساعة 3:40 بعد الظهر، وكان البند الأول في خط سير الرحلة اجتماعا على العشاء مع مجموعة من الكوريين الجنوبيين المقيمين هناك.وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية اليوم الثلاثاء، سيستقبل الأميرُ ويليام وزوجته كيت ميدلتون الرئيسَ الكوري والسيدة الأولى، ثم يستقلان عربة مع الملك تشارلز الثالث إلى قصر باكنغهام. ومن المقرر أيضا أن يلقي الرئيس يون خطابا أمام البرلمان البريطاني حول مستقبل العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.ومن المقرر أن يعقد يون غدا الأربعاء قمة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمناقشة التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا الرقمية وأشباه الموصلات والطاقة النووية وصناعة الدفاع. ومن المقرر أن يحضر يون أيضا منتدى للأعمال بين كوريا الجنوبية وبريطانيا، ويلتقي بعدد من العلماء.وسوف يختتم الرئيس يون زيارته الرسمية لبريطانيا يوم الخميس، ثم يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في حملة دبلوماسية لدعم مساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.