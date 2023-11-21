كوريا الشمالية تخطر اليابان بإطلاق قمر اصطناعي

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أبلغت اليابان بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي خلال الفترة من الغد الأربعاء وحتى يوم الجمعة من الأسبوع القادم.ووفقا لتقارير نشرتها وكالة أنباء "إن إتش كي" ووكالة "كيودو" اليابانيتان، اليوم الثلاثاء، تم إخطار قيادة قوات حرس السواحل اليابانية بخطة بيونغ يانغ لتحديد ثلاث مناطق خطر بحري لعملية الإطلاق.وتقع اثنتان من هذه المناطق في المياه قبالة المنطقة الجنوبية الغربية لكوريا الشمالية، بينما تقع الثالثة في المحيط الهادئ في شرق الفلبين، وجميعها توجد خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان. ومن جانبها، حثت قيادة قوات حرس السواحل اليابانية السفن على توخي الحذر تحسبا لأي أجسام متساقطة.وبموجب المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالكشف مقدما عن أي خطط للتدريبات العسكرية أو غيرها من الأنشطة التي يمكن أن تشكل تهديدات للسفن. ويبدو أن ذلك الإخطار يتعلق بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق ما تدعي أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري بعدما أجرت محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس.وأمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الوكالات الحكومية ذات الصلة بجمع معلومات حول تلك الخطة والتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لحث بيونغ يانغ على عدم تنفيذ عملية الإطلاق.