كوريا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقا لرفع مستوى المشاركة الاستراتيجية العالمية

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من المقرر أن تتبنى كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفاقية بشأن التعاون الثنائي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا الرئيس الكوري يون صوك يول إلى بريطانيا. وقال المكتب الرئاسي في سيول أمس الاثنين إن الرئيس يون سيوقع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاق "داونينغ ستريت"، الذي سيرفع "المشاركة الواسعة والإبداعية" الحالية إلى "مشاركة استراتيجية عالمية"، ويعمق الجهود المشتركة في مجالات متنوعة. وسوف يؤكد الاتفاق على الموقف الموحد للبلدين بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك البرنامج النووي لكوريا الشمالية، مع التعبير عن رغبتهما في الرد على القضايا العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والأوضاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي الشرق الأوسط. ومن أجل تعزيز النظام القائم على القواعد في المجتمع الدولي، ستوافق الدولتان رسميا أيضا على التعاون في الاجتماعات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، ومجموعة السبع. وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها يون، سيوقع الجانبان اتفاقية مشاركة استراتيجية لزيادة قدراتهما على الرد على التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى خطاب نوايا بشأن المشاركة في التعاون الدفاعي، ومذكرة تفاهم بشأن صادرات الأسلحة بشكل مشترك. وسوف تبدأ الدولتان أيضا مفاوضات لتحسين اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أشباه الموصلات. ويخطط الجانبان أيضا لمناقشة تدابير التعاون الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والفضاء والطاقة النظيفة.