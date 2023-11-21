أسعار المنتجين تنخفض في أكتوبر بعد ارتفاعها لمدة 3 أشهر

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 121.59 نقطة في أكتوبر. وارتفع المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8%. وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 5.5% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.1%.وارتفعت أسعار صناعة الخدمات بنسبة 0.1%، مع ارتفاع أسعار النقل بنسبة 0.5%، وارتفعت الأسعار في صناعات الخدمات الغذائية والسكن بنسبة 0.3%.