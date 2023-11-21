يون يتحدث عن العلاقات بين سيول ولندن مع الكوريين في بريطانيا

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أشاد الرئيس يون صوك يول بالعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وبريطانيا في خطاب ألقاه أمام المواطنين الكوريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وتعهد بتعزيز تلك العلاقات بشكل أكبر.وفي الخطاب الذي ألقاه خلال حفل عشاء مع المواطنين الكوريين هناك أمس الاثنين، بعد وقت قصير من وصوله إلى لندن في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، قال يون إن البلدين شريكان يتقاسمان القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فضلا عن مجتمع اقتصادي متصل بسوق التجارة الحرة.وقال الرئيس إن البلدين سيؤسسان نظاما جديدا للتعاون في قطاع الأمن، بما في ذلك الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، مع استئناف المفاوضات أيضا لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ومواصلة تعزيز أساس التعاون في سلاسل التوريد والتجارة. وأضاف أنهما سيوسعان كذلك نطاق التعاون المشترك بشكل كبير ليشمل قطاعات العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والتكنولوجيا الحيوية والفضاء وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة.وأعرب يون عن تقديره لمساهمة الجالية الكورية في تعزيز العلاقات الثنائية، وتعهد بتقديم الدعم الحكومي لهم من خلال وكالة الكوريين في الخارج.