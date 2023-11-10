صادرات الكيمتشي تحقق رقما قياسيا هذا العام

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مع ارتفاع شعبية المخلل الكوري التقليدي "كيمتشي" في مختلف أنحاء العالم، تجاوز عدد الدول المستوردة له مستوى 90 دولة لأول مرة هذا العام، حيث زادت الصادرات الكورية من الكيمتشي إلى أمريكا الشمالية وأوربا بدرجة كبيرة وبسرعة.وتوقع تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم أن تتجاوز قيمة الصادرات من الكيمتشي هذا العام مستوى عام 2021 الذي شهد رقما قياسيا غير مسبوق بسبب انتشار وباء كورونا.وأوضح التقرير أن عدد الدول المستوردة للكيمتشي بلغ 93 دولة، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الدول المستوردة مستوى 90 دولة، حيث زاد بمقدار 32 دولة بالمقارنة مع ما كان عليه قبل 10 سنوات في عام 2013، عندما كان 61 دولة.وزادت قيمة الصادرات الكورية من الكيمتشي بنسبة 10.1% خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 130 مليونا و590 ألف دولار، وإذا استمرت وتيرة الزيادة حتى نهاية هذا العام، فقد يتم تحطيم الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2021 بـ159 مليونا و920 ألف دولار.وحسب الدول المستوردة، احتلت اليابان المركز الأول بـ52 مليونا و840 ألف دولار بنسبة 40.5% من إجمالي الصادرات، وتلتها الولايات المتحدة بـ33 مليونا و310 ألف دولار، ثم هولندا بـ6 ملايين و140 ألف دولار.وكان من بين أكبر عشر دول مستوردة خمس دول غربية، هي الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، حيث شهدت الآونة الأخيرة تسجيل وتيرة نمو في صادرات الكيمتشي إلى هذه الدول الغربية بالمقارنة مع الدول المستوردة التقليدية مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا.وبالنسبة لليابان التي احتلت المركز الأول من حيث قيمة صادرات كوريا من الكيمتشي، بلغت قيمة وارداتها 65 مليونا و810 آلاف دولار في عام 2013، ثم انخفضت هذا العام إلى 33 مليونا و310 آلاف دولار.وفي المقابل، كانت قيمة الواردات الأمريكية من الكيمتشي قد بلغت 4 ملايين و950 ألف دولار عام 2013، ثم ارتفعت هذا العام إلى 33 مليونا و310 آلاف دولار.