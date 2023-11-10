القراصنة الكوريون الشماليون يشنون 1468 محاولة سرقة هذا العام

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اتضح أن جماعات القراصنة الكوريين الشماليين قد شنت 1468 محاولة سرقة سيبرانية جديدة خلال هذا العام من خلال حسابات البريد الإلكتروني من خلال انتحال أسماء وكالات حكومية أو مراسلين.جاء ذلك في تقرير صدر اليوم عن مركز التحقيقات الوطنية التابع لوكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، حيث أوضح أنه تم التأكد من وقوع هذه الأضرار الإضافية نتيجة لتتبع حادثة العام الماضي التي اختطفت فيها جماعة القرصنة الكورية الشمالية "كيم سوكي" حسابات خبراء محليين عبر رسائل بريد إلكتروني وهمية.وكان من بين ضحايا القرصنة الكورية الشمالية 57 خبيرا، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون في مجالات الدبلوماسية والتوحيد والدفاع والأمن، و1411 مواطنا عاديا، من بينهم عاملون في مكاتب وأصحاب مشروعات خاصة.وقالت وكالة الشرطة إن جماعات القرصنة الكورية الشمالية تواصل شن هجماتها من خلال رسائل البريد الإلكتروني المنتحلة، بهدف سرقة الأصول الافتراضية، كما توسع هجماتها تتوسع في كل الاتجاهات.وحثت الشرطة المواطنين على تغيير كلمات مرور بريدهم الإلكتروني وحسابات تبادل الأصول الافتراضية الخاصة بهم بشكل دوري لمنع حدوث أضرار إضافية.كما أوصت بتعزيز إعدادات الأمان مثل المصادقة المكونة من خطوتين، وإعدادات كلمة المرور لمرة واحدة، وحظر الوصول إلى عناوين الإنترنت الخارجية.