تكثيف خدمات توصيل البضائع إلى الجزر باستخدام طائرات الدرون

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توسعت خدمات توصيل البضائع والأطعمة إلى الجزر الكورية هذه الأيام بعد أن بدأت الحكومة الكورية في تنفيذ عدد من مشروعات التوصيل إلى سكان الجزر البعيدة والمنعزلة باستخدام طائرات الدرون.وفي هذا السياق، تعمل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية على تعزيز التوصيل اللوجستي باستخدام طائرات الدرون، ضمن المشروع المسمى "بناء مدينة تجريبية بالدرون"، في 15 موقعا في جميع أنحاء البلاد، حيث تم بناء 4 أماكن لإقلاع وهبوط طائرات الدرون في بعض الجزر والأراضي التابعة لمدنية "يو سو" بمقاطعة جنوب جولا، كما يجري بناء محطات درون خاصة للمراقبة والتعليم.وتقول بعض التقارير إن "يو سو" أصبحت تضم جميع المرافق الخاصة بطائرات الدرون تقريبا، إلا أنها في حاجة إلى تقليل رسوم التوصيل من أجل التسويق للمشروع لأن أعباء التكلفة لا يزال مرتفعا بالنسبة لسكان الجزر هناك، الذين يستخدمون الدرون بشكل متكرر لطلب الأطعمة والمنتجات.وبالإضافة إلى ذلك تنفذ تلك المدينة مشروعا لربط التنقل الجوي الحضري بطائرات الدرون، كما تخطط لإنشاء مركز خاص لتجربة طائرات الدرون والنقل الجوي الحضري إلى السياح في معرض يوسو العالمي للجزر في عام 2026.