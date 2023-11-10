الرئيس الكوري يبدأ أعمال زيارته الرسمية إلى بريطانيا

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بدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة اليوم، والتي تأتي بمناسبة مرور 140 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام.وخلال هذه الزيارة، من المتوقع أن يتم إصدار اتفاق "داونينغ ستريت" خلال مباحثات الرئيس يون مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل ترقية العلاقات الكورية البريطانية إلى علاقات مشاركة استراتيجية عالمية.ومن المتوقع أن يؤكد البلدان على نفس الموقف من قضايا شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك التعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية كما سيعبران عن الاستجابة المشتركة للقضايا في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة الشرق الأوسط.علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تعزيز التعاون في صناعات الدفاع وصادراتها المشتركة، واتفاق على إجراء مناورات عسكرية مشتركة.وكان الرئيس يون قد قال إنه سيقوم خلال هذه الزيارة ببناء نظام جديد من التعاون بين البلدين في مجال الأمن بما في ذلك الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.ومن المقرر أيضا أن يتفق البلدان على بدء مفاوضات لتحسين اتفاقية التجارة الحرة الكورية البريطانية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التمويل والرقمنة والذكاء الاصطناعي وطاقة الرياح البحرية والطاقة النظيفة.ومن المتوقع أن تسهم زيارة الرئيس الكوري إلى المملكة المتحدة في تعزيز ما يسمى بـ"تحالف القيم" في مجالات الأمن والاقتصاد وسلاسل الإمدادات، بعد التقارب الكوري الجنوبي الأمريكي الياباني.