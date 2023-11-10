كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للتجسس العسكري

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أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية ليلة الثلاثاء إن كوريا الشمالية مضت قدما في عملية الإطلاق المخطط لها، قبل يوم واحد من الموعد الذي أعلنت سابقا بين الأربعاء ونهاية الشهر.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش رصد صاروخا كوريا شماليا تم إطلاقه حوالي الساعة 10:43 مساء من "تونغ تشانغ ري"، حيث تقع محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية.وقد طار المقذوف فوق البحر بين شبه الجزيرة الكورية والصين. .وقد حاولت كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري في مايو وأغسطس من هذا العام، لكن المحاولتين آلتا إلى الفشل.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أبلغت كوريا الشمالية اليابان، وهي المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، بخطتها لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري خلال الشهر الجاري.وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر إن كوريا الشمالية ستنفذ إطلاقها الثالث بمساعدة روسية.وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد ألمح إلى أنه سيساعد برنامج الأقمار الصناعية لكوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سبتمبر.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "جيون ها كيو" للصحفيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه إذا مضت بيونغ يانغ قدما في عملية الإطلاق فإن الجيش الكوري الجنوبي سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص.وتعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أن برنامج الأقمار الصناعية لكوريا الشمالية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تحظر على النظام استخدام تقنيات الصواريخ الباليستية.