غولدمان ساكس تتوقع 2.3% نموا للاقتصاد الكوري في العام القادم

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توقعت شركة "غولدمان ساكس" الائتمانية أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية إلى 2.3% في العام القادم، وهو أعلى من توقعات المؤسات المحلية الأجنبية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي الكوري.وطبقا لتقرير صادر عن "غولدمان ساكس" أمس الثلاثاء، من المتوقع أن تحقق كوريا الجنوبية 2.3% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم نتيجة لانتعاش صناعة أشباه الموصلات وزيادة الطلب على المنتجات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو في صادرات كوريا الجنوبية في العام القادم إلى 5.2%، فيما تسجل وارداتها زيادة بنسبة 4.5%.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" إلى 2800 نقطة في شهر ديسمبر من العام القادم، بينما سينخفض سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري إلى 1312 وون للدولار الواحد في الربع الأول من العام القادم، ثم إلى 1251 وون في الربع الرابع.كما توقع التقرير أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي في كوريا إلى مستوى 3% في الربع الرابع من العام القادم.