يون يشدد على التضامن بين سيول ولندن من أجل الاستجابة للتحديات

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وبريطانيا ستكون مناسبة مهمة من أجل العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في خطاب الرئيس الكوري أمام البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بريطانيا.وفي خطابه الذي ألقاه باللغة الإنغليزية بعنوان "صداقة لتحويل تحدياتنا إلى فرصة خالصة"، قال يون إن البرلمان البريطاني كان دائما قلب تلك الأمة العظيمة، ووصفه بأنه "أبو جميع البرلمانات". وأشاد الرئيس الكوري بدعم دول العالم الحر، مثل بريطانيا، لتطور كوريا الجنوبية من واحدة من أقل البلدان نموا، إلى قوة اقتصادية تقود صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا الرقمية والثقافة التي تفوز بالقلوب في جميع أنحاء العالم.ومع الإشارة إلى أن القوات البريطانية شاركت في التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة لأول مرة هذا العام، قال إن سيول ولندن تبنيان آليات جديدة لتبادل المعلومات المخابراتية والتعاون في مجال الأمن السيبراني.وتابع قائلا إن التجارة والاستثمار بين الجانبين ازدهرا في العديد من المجالات منذ دخول اتفاقية التجارة الثنائية حيز التنفيذ في عام 2021، وأضاف أن المفاوضات ستبدأ بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التعاون في سلاسل التوريد والتجارة الرقمية. وقال الرئيس يون إن الجانبين سيعملان معا على بناء نظام دولي حر ومفتوح وتحقيق النمو المستدام والرخاء للبشرية جمعاء.