كوريا الشمالية تدعي نجاحها في إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس

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قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس وأنه تم وضعه في مداره، وتعهدت بإجراء المزيد من عمليات الإطلاق في المستقبل القريب.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، أن الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء قد أطلقت القمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" على صاروخ من طراز "تشولليما 1"، من موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة "سو هيه" في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، في الساعة 10:42 من مساء أمس الثلاثاء.وقد تم نشر هذا التقرير بعد حوالي ثلاث ساعات من الإطلاق. وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ الحامل طار بشكل طبيعي على طول مسار طيران محدد مسبقا، ووضع قمر الاستطلاع الاصطناعي بدقة في المدار في الساعة 10:54 مساء، بعد 705 ثانية من الإقلاع.وأضاف التقرير أن إطلاق القمر الاصطناعي هو حق مشروع لكوريا الشمالية لتعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس. وقد راقب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عملية الإطلاق في الموقع، وهنأ المسؤولين والعلماء والفنيين المشاركين على نجاح عملية الإطلاق. ومن المتوقع أن تقدم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي خطة إلى حزب العمال الحاكم بشأن نشر العديد من أقمار التجسس الإضافية في غضون فترة زمنية قصيرة.