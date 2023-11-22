الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس

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أدانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق كوريا الشمالية الأخير لما تزعم أنه مركبة إطلاق فضائية. وقال مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إنه يدين بشدة كوريا الشمالية لإطلاقها مركبة إطلاق فضائية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، باعتباره انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي أيضا إن الإطلاق الذي يتضمن تقنيات مرتبطة مباشرة ببرنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، يثير التوتر ويؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها. وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وأعضاء مجلس الأمن القومي يقومون حاليا بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء.وحث مجلس الأمن القومي الأمريكي جميع الدول على إدانة هذا الإطلاق ودعوة بيونغ يانغ إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة، وشدد على أن الباب أمام الدبلوماسية لم يغلق، وأنه يجب على بيونغ يانغ أن تتوقف عن أعمالها الاستفزازية وأن تختار الحوار بدلا من ذلك.