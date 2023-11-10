سيول تعلق الاتفاق العسكري بين الكوريتين بدءا من اليوم

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قررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعليق جزء من الاتفاق العسكري بين الكوريتين بدءا من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، واستئناف أنشطة المراقبة والاستطلاعات الجوية.وقال مدير مكتب السياسات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع "هوه تيه غُن" في موجز صحفي اليوم، إن الوزارة قررت تعليق المادة الأولى من الفقرة الثالثة من الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2018، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم 22 نوفمبر.وأضاف أنه سيتم استئناف أنشطة المراقبة والاستطلاعات الجوية لرصد مؤشرات الاستفزازات الكورية الشمالية في مناطق خط ترسيم الحدود العسكرية.وأكد "هوه" أن قيام كوريا الشمالية بإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري مساء أمس الثلاثاء يدل على أن كوريا الشمالية ليست لديها أي نية للالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين.وأشار إلى أن الوزارة كانت قد حذرت من أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حياة أفراد الشعب وسلامتهم إذا مضت بيونغ يانغ قدما في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.