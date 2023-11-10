الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمر اصطناعيا للتجسس العسكري

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن إدانته الشديدة لإطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم "غوتيريس" في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إن الأمين العام يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشددا على أن أي استخدام من جانب بيونغ يانغ لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ودعا "غوتيريس" كوريا الشمالية مجددا إلى الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن، والعودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة، لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق، وتحقيق السلام المستدام فيها.