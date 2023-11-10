اتفاق كوري بريطاني لرفع مستوى العلاقات إلى مشاركة استراتيجية عالمية

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وقع الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" على اتفاق "داونينغ ستريت" أمس الأربعاء، الذي سيتم بموجبه رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى "مشاركة استراتيجية عالمية". جاء ذلك خلال محادثات القمة بينهما في مكتب رئيس الوزراء البريطاني الذي يقع في 10 شارع "داونينغ ستريت" في لندن.ويحدد الاتفاق المبادئ الأساسية واتجاه تطوير العلاقات الثنائية، والمواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، ومبادئ التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن 45 مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والمستقبل المستدام.ويدعو الاتفاق إلى رفع العلاقات الثنائية إلى "مشاركة استراتيجية عالمية" من "المشاركة الواسعة والإبداعية" الحالية، حيث يحتفل البلدان بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وأدان الاتفاق التطوير غير القانوني لكوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ، ودعاها لتفكيك جميع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وبرامج الأسلحة الباليستية بالكامل وعلى نحو يمكن التحقق منه وبلا رجعة. كما انتقد الاتفاق جميع أشكال نقل الأسلحة والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وحث الجانبين على الالتزام بالقرارات ذات الصلة.وفي مجالي الأمن والدفاع، اتفق الجانبان على إقامة حوار وزاري جديد يضم وزيري الخارجية والدفاع من البلدين. كما دعا الاتفاق إلى تسيير دوريات مشتركة لفرض العقوبات الدولية على البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وإنشاء مشاركة إلكترونية استراتيجية لتحسين مواجهة التهديدات السيبرانية وردعها.