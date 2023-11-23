كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي مساء أمس الأربعاء، بعد أن علقت كوريا الجنوبية جزئيا الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 الذي يهدف إلى الحد من التوتر عبر الحدود.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في الساعة 11:05 مساء الأربعاء، ويبدو أن عملية الإطلاق قد فشلت. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا لعملية الإطلاق.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قالت بيونغ يانغ إنها أطلقت بنجاح القمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" على صاروخ من طراز "تشولليما 1" في الساعة 10:42 من مساء الثلاثاء، كما أكدت أنها وضعت القمر الاصطناعي في مداره.وردا على ذلك، علقت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية سريان البند الثالث من المادة الأولى من الاتفاق العسكري اعتبارا من الساعة الثالثة من مساء أمس الأربعاء، واستأنفت على الفور عمليات المراقبة على طول الحدود شديدة التحصين مع كوريا الشمالية.وينشئ البند المشار إليه منطقة عازلة من خلال تحديد منطقة حظر جوي على طول المنطقة الحدودية بين الكوريتين.