سيول تقول إن قمر التجسس الكوري الشمالي نجح في الوصول إلى مداره

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قدرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن قمر التجسس العسكري الذي أطلقته كوريا الشمالية مساء أول من أمس الثلاثاء، قد نجح في الدخول إلى مداره حول الأرض.وجاء هذا التقييم في رسالة نصية أرسلتها هيئة الأركان المشتركة أمس الأربعاء إلى الصحفيين، مشيرة إلى التحليل الأوليّ لمختلف الجوانب، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمسار قمر التجسس الاصطناعي "ماللي كيونغ 1".ومن ناحية أخرى، أكدت هيئة الأركان المشتركة أن تحديد ما إذا كان القمر الاصطناعي يعمل بصورة صحيحة سوف يتطلب وقتا، مشيرة إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من التحليلات بواسطة الوكالات ذات الصلة.وقال وزير الدفاع "شين وان شيك" خلال مقابلة مع برنامج إذاعي لشبكة "كي بي إس" في وقت سابق من اليوم إنه يبدو أن قمر التجسس الكوري الشمالي قد دخل مداره.