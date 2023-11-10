كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة توقعان اتفاق مشاركة سيبرانية استراتيجية

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" على تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، لتحسين مواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية من خلال مشاركة سيبرانية استراتيجية.ووقع الجانبان على وثيقة المشاركة أمس الأربعاء في المباحثات التي عقدت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.وتنص الاتفاقية على أن التعاون السيبراني يعد ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، وتشير إلى أن البلدين سيستخدمان جميع القدرات المتاحة لردع التهديدات الرقمية التي تواجههما.واتفق البلدان على ترسيخ أسس صناعة أمن المعلومات من خلال التعاون في البحث وتطوير تقنيات الأمن السيبراني الرئيسية والتدريب المشترك وتبادل الأفراد.وتضمنت الوثيقة خطة لتطوير وتنفيذ مختلف التقنيات والسياسات لمنع وردع الأنشطة التي تقف وراءها دول في المجال الرقمي، وإنشاء نظام لتبادل المعلومات، وإنشاء مجموعة عمل للتحليل المشترك للتهديدات السيبرانية الدولية.كما اتفق الجانبان أيضا على التعاون في ردع الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية، بما في ذلك مساعيها لتأمين الأموال لبرامجها لأسلحة الدمار الشامل.