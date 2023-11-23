الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترجح تشغيل مفاعل الماء الخفيف في يونغ بيون

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" إن كوريا الشمالية تجري على ما يبدو تجربة لتشغيل مفاعل الماء الخفيف في مجمعها النووي الرئيسي في "يونغ بيون".وقدم "غروسي" هذا التقييم في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا عاصمة النمسا أمس الأربعاء، مشيرا إلى التدفق القوي للمياه الذي تم رصده في نظام تبريد المفاعل منذ منتصف أكتوبر.وقال "غروسي" إن هذه الملاحظات تتفق مع بدء تشغيل المفاعل، الذي يشتبه منذ فترة طويلة في أنه يستخدم لزيادة إنتاج المواد النووية اللازمة لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.كما أشار إلى وجود دلائل على استمرار النشاطات في منشآت "يونغ بيون"، مثل المفاعل الذي تبلغ طاقته خمسة ميغاواط، ومنشأة التخصيب بالطرد المركزي والمبنى الملحق بها.وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن موقع التجارب النووية في "بون غيه ري" في كوريا الشمالية لا يزال مستعدا لدعم تجربة نووية جديدة، واصفا النشاط النووي للنظام الكوري الشمالي بأنه "مؤسف للغاية" و"انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وحث "غروسي" بيونغ يانغ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي.