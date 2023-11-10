مجموعة السبع وحلف الناتو يدينون إطلاق كوريا الشمالية قمرا إصطناعيا

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أدان بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، كوريا الشمالية لإطلاقها قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري.وأكدت الدول السبع، وهي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، على أن عملية الإطلاق تعد انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، حتى ولو زعمت كوريا الشمالية أن القمر الاصطناعي مخصص للاستطلاع عسكري.وطالب البيان كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية وأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية، كما أدان عمليات نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية وقال إنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.ومن ناحية أخرى، حذر "ينس ستولتنبرغ" الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي من أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا يزيد من التوتر ويشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.من جانبها، طالبت الصين بأن تحافظ كل الأطراف على ضبط النفس إزاء إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا، بينما قالت روسيا إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الاصطناعي قد تم الإعلان عنه مسبقا، ونفت الشكوك حول وجود دعم روسي في هذا الصدد، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، كما حذرت من أنه إذا قامت كوريا الجنوبية بالانتقام، فإن الوضع سوف يزداد سوءا.