الاقتصادية هان هوا تصدّر الشحنات التكتيكية المعيارية عيار 155 ملليمترا لبريطانيا

صرحت شركة "هان هوا إيرو سبيس" الكورية اليوم بأنها أبرمت صفقة مع شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية لتصدير الشحنات التكتيكية المعيارية لقذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا، والتي تستخدمها الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو".

وسوف تبلغ قيمة هذه الصادرات حوالي 160 مليون دولار، وهي أول مرة تصدر فيها الشركة الكورية هذه الشحنات المعيارية لحلف الناتو.

يذكر أن الشحنة المعيارية عبارة عن دافعة أسطوانية يتم تحميلها خلف الرأس الحربي، وهي مكون ذخيرة رئيسي يستخدم القوة المتفجرة لإطلاق الرأس الحربي من ماسورة الدفعية على نطاق محدد.

وتخطط هان هوا لتوسيع تعاونها الشامل في مجال الصناعات الدفاعية مع المملكة المتحدة، من خلال توفير أجهزة شحن لقذائف المدفعية عيار 155 ملليمترا، والتي يتزايد الطلب عليها بسرعة بسبب الأزمة الجيوسياسية الأخيرة.

وقالت الشركة إنه إذا تم اختيار أحدث مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9 إيه 2" التي تنتجها، في مشروع اقتناء مدافع هاوتزر ذاتية الدفع في المملكة المتحدة، والذي يتم الترويج له حاليا في شكل كونسورتيوم، فسوف يتم توفير تلك الشحنات المعيارية في نفس الوقت، مما سيجعل عملية التصدير ممكنة على شكل حزمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت هان هوا مذكرة تفاهم شاملة للتعاون التجاري مع شركة الدفاع البريطانية "باب كوك"، أمس. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تطوير الأعمال العالمية في البر والبحر والجو.