رصد سفن وغواصات ويخت كيم جونغ اون في قاعدة شين بو

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قال تقرير نشره موقع "بِيوند ديفيجن" المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، والتابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية البحثي الأمريكي، إنه تم رصد عدد من السفن، بما في ذلك غواصات، ويخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون"، وهي ترفع أعلام إشارة دولية في قاعدة الغواصات في جزيرة "ما يانغ" قبالة ساحل "شين بو" في كوريا الشمالية.وأوضح التقرير أنه تم رصد تلك السفن من خلال صور الأقمار الاصطناعية لتلك المنطقة في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، والتي تضم أكبر قاعدة للغواصات في كوريا الشمالية.وحلل التقرير ما أظهرته 4 صور عالية الدقة التقطتها الأقمار الاصطناعية للمنطقة، بما في ذلك حوض "شين بو" لبناء السفن، وقاعدة الغواصات، في الفترة من 7 إلى 20 من نوفمبر الجاري، حيث اتضح أنه يوجد هناك العديد من السفن ذات الإشارات الدولية، ومن بينها 7 غواصات من طراز روميو، وغواصتان من طراز "شارْك"، واليخت الشخصي للزعيم الكوري الشمالي، في قاعدة "ما يانغ" للغواصات، وترفع أعلام الإشارة الدولية، وهو ما يدل على أن مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى يزور تلك المنطقة، أو أن حدثا مهما يعقد فيها.وأشار التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من إعادة نشر الغواصات والسفن وغيرها في حوض "شين بو" لبناء السفن، إلا أنه لم يلاحظ أي نشاط مرئي يدل على اقتراب إجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي أو صاروخ كروز من غواصة.لكن التقرير حذر في الوقت نفسه من أن كوريا الشمالية لديها القدرات والموارد اللازمة لإجراء اختبار صاروخي جديد يتم إطلاقه من غواصة، في أي وقت.