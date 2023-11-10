كوريا الجنوبية تكشف عن أقوى مدمرة إيجيس

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شفت كوريا الجنوبية عن مدمراتها الإيجيس، وهي المدمرة الرابعة "الملك جونغ جو"، ذات القدرات القتالية المتطورة بشكل كبير، مقارنة بمدمرات إيجيس الثلاث التي تمتلكها حاليا القوات البحرية الكورية الجنوبية.وأوضح الخبراء أن المدمرة الجديدة مجهزة بـ"نظام إيجيس القتالي" الذي يجعلها تسمى "الدرع الملكي"، و"مدمرة الأحلام"، لأنها تتمتع بقدرات مضادة للغواصات والسفن والطائرات والأسلحة الأرضية.ويبلغ طول المدمرة "الملك جونغ جو" التي صممتها وبنتها كوريا الجنوبية بشكل مستقل، 170 مترا، وتزن 8200 طن، وهي أكبر السفن القتالية الكورية، وتتمتع بقدرات خفية معززة.وقد تم إخفاء معظم أنظمة الأسلحة داخل الهيكل الأنيق للمدمرة "الملك جونغ جو"، كما تم تحسين قدرة نظام السونار المتكامل لديها لاكتشاف الطوربيدات تحت الماء.وهي مزودة أيضا بصواريخ أرض أرض وأرض جو، مما يسمح لها بالهجوم على القوات المعادية على الأرض وفي الجو في وقت واحد.وبالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بصواريخ "إس إم - 6" الاعتراضية أرض جو، التي تعترض الصواريخ الباليستية على ارتفاع أعلى من نظام "ثاد" الأمريكي، وهي أحد الأصول الأساسية ضمن النظام الكوري ثلاثي المحاور لمواجهة الصواريخ الكورية الشمالية.يذكر أن هناك 3 دول فقط على مستوى العالم، هي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، التي لديها مدمرات إيجيس بوزن يزيد عن 7 آلاف طن وتضم أنظمة أسلحة متنوعة.ومن المتوقع أن يتم تسليم تلك المدمرة إلى القوات البحرية في نهاية العام القادم بعد خضوعها للعديد من الاختبارات.