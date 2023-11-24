الرئيس يون يلتقي بمندوبي المكتب الدولي للمعارض في باريس

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حضر الرئيس "يون صوك يول" مأدبة عشاء مع وفود من الدول الأعضاء في الهيئة الإدارية المنظمة لمعرض "إكسبو" الدولي، بعد وقت قصير من وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد اختتام زيارته الرسمية لبريطانيا.وفي حفل العشاء مع ممثلي المكتب الدولي للمعارض والدبلوماسيين، أوضح الرئيس أسباب استضافة مدينة "بوسان" الساحلية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي، حيث أشار إلى تزايد الاهتمام بالثقافة الكورية في جميع أنحاء العالم، وتعهد بضمان أن يكون "إكسبو بوسان" مكانا تنتشر فيه الثقافات والتقنيات من كل دولة لخلق تآزر عالمي.ووفقا للمكتب الرئاسي، صافح الرئيس "يون" مندوبي المكتب الدولي للمعارض الذين سيصوتون لاختيار المدينة المستضيفة في الاجتماع العام للمنظمة يوم الثلاثاء القادم، معربا عن رغبة كوريا الجنوبية القوية في استضافة المعرض.وسوف يتم خلال اجتماعات الجمعية العامة لهيئة المعارض في باريس يوم الثلاثاء، إجراء تصويت بواسطة 182 دولة عضوا لتحديد المدينة المستضيفة، من بين كل من "بوسان" الكورية والعاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإيطالية روما.