اليابان تستدعي سفير كوريا للاحتجاج على حكم لصالح ضحايا الاسترقاق الجنسي

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أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الحكومة اليابانية استدعت سفير كوريا الجنوبية لدى طوكيو أمس الخميس، لتقديم احتجاج على حكم محكمة في سيول لصالح ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه" ووكالة "كيودو" للأنباء، استدعى نائب وزير الخارجية الياباني "ماساتاكا أوكانو" سفير كوريا الجنوبية "يون دوك مين" للتعبير عن استياء طوكيو، واصفا الحكم بأنه "مؤسف للغاية".وكانت المحكمة العليا في سيول قد أمرت اليابان أمس الخميس بتعويض مجموعة من ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، وألغت حكم المحكمة الابتدائية برفض القضية.وقال نائب وزير الخارجية الياباني إن الحكم فشل في تطبيق مفهوم "حصانة الدولة" في القانون الدولي والذي يمنع المساس بسيادة الدول في التقاضي، ووصفه بأنه "مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق".وطلب "أوكانو" من حكومة سيول اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح انتهاك المفهوم القانوني.