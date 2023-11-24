الرئيس يون يصل إلى فرنسا لتقديم العرض النهائي لإكسبو بوسان

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وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى باريس أمس الخميس بعد اختتام زيارته الرسمية لبريطانيا والتي استمرت 4 أيام.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل "يون" والوفد المرافق له في مطار "باريس أورلي" في الساعة 2:20 بعد الظهر.ويعتزم الرئيس تقديم العرض النهائي لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي، قبل التصويت لاختيار المدينة المستضيفة يوم الثلاثاء القادم.وقبل مغادرته إلى باريس، حضر الرئيس "يون" حفل توديع رسميا أقامه ملك بريطانيا "تشارلز" الثالث في قصر "باكنغهام" في لندن، حيث أعرب عن سعادته بفتح فصل جديد من التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والعلوم، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء "ريشي سوناك"، التي عقدت أول من أمس الأربعاء توصلت إلى اتفاق "داونينغ ستريت"، الذي ينص على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى "مشاركة استراتيجية عالمية".وبموجب الاتفاق، سيطلق الجانبان حوارا وزاريا جديدا يضم وزيري الخارجية والدفاع، وسيطلقان رسميا مفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الحالية.ومن المقرر أن يعود الرئيس "يون" إلى سيول بعد غد الأحد.