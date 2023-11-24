سيول ولندن تصدران تحذيرا مشتركا بشأن محاولات القرصنة الكورية الشمالية

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أصدرت وكالات المخابرات في كوريا الجنوبية وبريطانيا تحذيرا مشتركا أمس الخميس بشأن الأمن السيبراني، ضد محاولات القرصنة الكورية الشمالية التي تستهدف سلاسل توريد البرمجيات. وتم إصدار التنبيه المشترك من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني، التابع لوكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية؛ ونظيره البريطاني التابع لمقر هيئة الاتصالات الحكومية. وقالت وكالة المخابرات الوطنية في سيول إن البلدين حددا رسميا حالات هجمات مجموعات القرصنة الكورية الشمالية، من خلال التعاون بين منظمات الأمن السيبراني والتعاون التكنولوجي بين شركات أمن المعلومات.وأضافت أن حوادث القرصنة التي تم تحديدها تشمل هجمات على برنامج "ماجيك لاين 4 إن إكس" لإصدار شهادات الأمان، الذي يستخدمه عشرات الملايين من الناس في كوريا الجنوبية. ويستهدف هذا النوع من الهجوم مجموعة محددة من المستخدمين عن طريق إصابة مواقع الشبكة التي يترددون عليها.وتمثلت حالة أخرى في اختراق برنامج الكمبيوتر "سي إكس 3" الذي يستخدمه حوالي 600 ألف شركة ومؤسسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات العاملة في صناعات الطيران والصناعات الطبية. وقد قام قراصنة كوريا الشمالية بزرع تعليمات برمجية ضارة في برنامج التثبيت الخاص به لسرقة معلومات المستخدم. ونصحت وكالات المخابرات في البلدين المستخدمين بتحديث برامج مكافحة الفيروسات الخاصة بهم لضمان الحماية ضد تلك الهجمات. وجاء التحذير المشترك بعد وقت قصير من الاتفاق الأخير بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.