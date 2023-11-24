عدم الإبلاغ عن حالات جديدة من فيروس الجلد العقدي لليوم الثالث

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لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة للإصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي في كوريا لليوم الثالث، حتى صباح اليوم الجمعة.وبلغ إجمالي عدد الحالات 107 حالات منذ 20 أكتوبر، ولم يتم رصد حالات جديدة منذ يوم الثلاثاء، كما لا توجد أي إصابات مشتبه بها حاليا.وتتوقع الحكومة الكورية أن يستقر تفشي المرض بحلول نهاية هذا الشهر، بعد الانتهاء من تطعيم الماشية على مستوى البلاد ضد الفيروس يوم 10 نوفمبر، مع انخفاض نشاط الحشرات التي تتغذى على الدم خلال فصل الشتاء، والتي تنقل المرض.يُذكر أن هذا المرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، مثل الذباب والبعوض، ويسبب حمى وعقيدات جلدية في الماشية المصابة، ولا يؤثر على البشر.