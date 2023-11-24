موجة باردة ورياح قوية تضرب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة

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انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع صدور تحذيرات من موجة برودة في منطقة العاصمة والمناطق الساحلية الجنوبية الشرقية.وانخفضت درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر صباح اليوم الجمعة في المناطق الجبلية في مقاطعة "كانغ وان"، و2.2 درجة تحت الصفر في سيول، ومن المرجح أن يستمر الطقس البارد حتى المساء.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد الظهر من صفر إلى 9 درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد، وأن تكون درجة الحرارة القصوى 2 درجة مئوية في سيول، حيث تنخفض درجة الحرارة بأكثر من 10 درجات عن يوم الخميس.وتم إصدار تحذيرات من هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية والغربية وجزيرة "جيجو"، مع توقعات بهبوب رياح في جميع أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة المحسوسة بسبب الرياح الباردة.ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد حتى نهاية الأسبوع، وأن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في الصباح إلى 6 درجات تحت الصفر في سيول غدا السبت.