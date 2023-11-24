الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

كيم جونغ أون يقول إن قمر التجسس ضمن حق الدفاع عن النفس

Write: 2023-11-24 10:32:09

كيم جونغ أون يقول إن قمر التجسس ضمن حق الدفاع عن النفس

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن "كيم جونغ أون" أكد على أن امتلاك قمر اصطناعي للتجسس هو "ممارسة لبلاده لحقها في الدفاع عن النفس".

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن "كيم" أدلى بهذه التصريحات أمس خلال زيارته إلى الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي حيث شجع المهندسين والعلماء الذين ساهموا في إطلاق القمر الاصطناعي للتجسس العسكري يوم الثلاثاء.

وأشاد "كيم" بالإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي ووصفه بأنه "حدث مهم"، وقال إن القمر الاصطناعي سيراقب باستمرار تحركات القوات المعادية.

وكان برفقة "كيم" في هذه الزيارة ابنته، حيث قالت وكالة الأنباء المركزية إن "كيم" وصل إلى مقر الإدارة مع "طفلته الحبيبة".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها أطلقت القمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" على متن الصاروخ "تشولليما 1" من موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية "سو هيه" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" ليلة الثلاثاء، وقالت إن الصاروخ نجح في وضع القمر الاصطناعي في مداره.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;