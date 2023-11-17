مدرب المنتجب الكوري لكرة القدم يطالب الصين بإطلاق سراح لاعب كوري

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طالب المدرب الألماني "يورغان كلينسمان" مدرب المنتخب الوطني الكوري الجنوبي لكرة القدم الحكومة الصينية بإطلاق سراح اللاعب الكوري "سون جون هو" المحتجز لديها منذ أكثر من 6 أشهر بسبب قضية رشوة.وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت في شهر مايو الماضي أن السلطات الحلية اعتقلت اللاعب الكوري "سون" للاشتباه في قبوله رشاوى من موظفين غير حكوميين، دون توضيح المزيد من التفاصيل.وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" أمس الخميس إنه يمكن معرفة تفاصيل التطورات التي تحدث في قضية اللاعب "سون" من خلال الإدارة ذات الصلة في الصين. وأضافت أن الحكومة الصينية تتعامل مع قضية "سون" وفقا للقوانين المحلية، وأنها تضمن في الوقت نفسه حقوقه ومصالحه المشروعة.وكان اللاعب الكوري "سون" قد لعب لصالح فريق صيني محترف، وتم القبض عليه في شهر مايو الماضي في مطار هونغ تشاي في شنغهاي وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية، واحتجزه مكتب الأمن العام في مدينة تشاو يانغ بمقاطعة لياو نينغ الصينية.