اجتماع بين وزراء خارجية كوريا والصين واليابان في بوسان يوم الأحد

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تقرر عقد الدورة العاشرة من اجتماعات وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في مدينة بوسان الكورية بعد غد الأحد.وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الوزير "بارك جين" سيجتمع مع نظيريه: الصيني "وانغ يي" واليابانية "يوكو كاميكاوا" في بوسان لمناقشة القضايا المتعلقة بجدول أعمال محادثات القمة بين الدول الثلاث، والتي من المرجح أن تُعقد في غضون هذا العام، أو مطلع العام القادم.كما سيتبادل الوزراء الثلاثة الآراء حول سبل تنمية التعاون المشترك، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.يذكر أنه كان قد تم إطلاق اجتماعات وزراء خارجية دول شمال شرق آسيا الثلاث: كوريا والصين واليابان، في شهر يونيو من عام 2007، ويتم عقدها بالتناوب بين الدول الثلاث، ولكن تم تعليقها منذ 4 أعوام بسبب جائحة كورونا، بعد أن عُقدت دورتها التاسعة.