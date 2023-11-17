كوريا والبرازيل توفعان إطار عمل لتنمية التجارة والاستثمار

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وقعت كوريا الجنوبية والبرازيل على إطار عمل ثنائي لتنمية التجارة والاستثمار ضمن مساعي البلدين لتعزيز العلاقات بينهما.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنه تم توقيع إطار العمل اليوم الجمعة في سيول بين وزير التجارة الكوري "آن دوك كون" ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي "مارسيو إلياس روزا".وبعد توقيع الإطار، تم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة لإطار العمل لتنمية التجارة والاستثمار.الجدير بالذكر أن إطار العمل لتنمية التجارة والاستثمار يهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، ومعالجة القضايا التجارية الجديدة مثل سلاسل التوريد والطاقة الخضراء والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحيوية، كما يسعى لتعميق العلاقات الصناعية بعيدا عن مفاوضات التعريفة الجمركية التي تشملها اتفاقية التجارة الحرة.وبهذا أصبحت البرازيل الدولة الثانية عشرة التي توقع معها كوريا الجنوبية إطار العمل لتنمية التجارة والاستثمار بعد كل من: الإمارات العربية المتحدة والدومينيكان والمجر والبحرين وبولندا ومدغشقر وأوزباكسيتان وفنلندا وإثيوبيا وكازاخستان وقطر.واتفق البلدان على عقد اجتماعات للجنة المشتركة لإطار العمل لتنمية التجارة والاستثمار على أساس سنوي لتطوير مشروعات التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة.