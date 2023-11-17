كيم جونغ أون يحيي المهندسين المشاركين في إطلاق قمر التجسس العسكري

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أشاد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالنجاح في إطلاق القمر الاصطناعي للتجسس العسكري "ماللي كيونغ رقم 1".جاء ذلك خلال زيارته للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي أمس الخميس، حيث وجه التحية للمهندسين والعلماء الذين ساهموا في إطلاق القمر الاصطناعي.ووصف "كيم" القمر الاصطناعي بأنه "حارس فضائي لمراقبة الانشطة العسكرية للأعداء، وممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس".وأكد أن الإطلاق الناجح لهذا القمر الاصطناعي أدي إلى زيادة ردع الحرب بشكل كبير.وقد وصل القمر الاصطناعي الكوري الشمالي "ماللي كيونغ" إلى مداره، إلا أنه لم يتم بعد التأكد مما إذا كان يعمل بشكل جيد أم لا، لأن كوريا الشمالية لم تشكف عن أي صور التقطها القمر الاصطناعي.ودعا "كيم جونغ أون" المهندسين والعلماء في الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الهدف القوي وطويل الأمد، المتمثل في تطوير قدرات الاستطلاع الجوي، مشجعا بذلك الاستعداد لإطلاق قمر اصطناعي عسكري آخر للتجسس.وقد رافقت "كيم" ابنتُه "جو إيه" في زيارته للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي، حيث تم عقد جلسة تصوير مع المشاركين في برنامج القمر الاصطناعي.