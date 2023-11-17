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كوريا تضاعف مساعداتها الإنمائية الرسمية في مجال الزراعة حتى عام 2030

Write: 2023-11-24 15:00:26Update: 2023-11-24 15:26:43

كوريا تضاعف مساعداتها الإنمائية الرسمية في مجال الزراعة حتى عام 2030

Photo : KBS News

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية استراتيجيتها للتعاون الإنمائي، التي تتضمن مضاعفة المساعدات الإنمائية الرسمية في مجال الزراعة حتى عام 2030.
جاء ذلك في اجتماع للجنة التعاون الإنمائي الدولي عقده مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة، حيث وافقت اللجنة على الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الإنمائي الدولي في مجالات الزراعة والتعليم، ضمن الجهود الرامية إلى التغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمي ومشكلة فقدان التعلم.
وبموجب خطة الحكومة، ستتم مضاعفة ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية في مجال الزراعة حتى عام 2030، من 249.7 مليار وون في عام 2021.
كما ستقوم الحكومة بزيادة المساعدات الغذائية المباشرة لحل الأزمات الغذائية الطارئة، وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل من خلال تقديم مساعدات لزيادة الإنتاجية الزراعية ونشر تكنولوجيا الزراعة الذكية.
وفي مجال التعليم، ستوفر الحكومة الكورية بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أجهزة عرض ومواد تعليمية رقمية، للاستجابة للطلب المتزايد على التعليم عن بعد، خاصة بعد جائحة كورونا.
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