قائدا القوات البحرية الكورية والأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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عُقد اليوم الجمعة اجتماعٌ بين قائديْ القوات البحرية الكورية والأمريكية لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين سيول وواشنطن.وفي أثناء لقائه مع نظيرته الأمريكية الأدميرال "ليزا فرانكيتي" على متن حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسن" التي ترسو حاليا في القاعدة البحرية الكورية في مدينة بوسان، أكد قائد القوات البحرية الكورية الأدميرال "يانغ يونغ مو" على ضرورة رفع مستوى الموقف الدفاعي المشترك بين القوات البحرية الكورية والأمريكية، مشيرا إلى التزايد المضطرد في حدة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وقد وصلت قائدة القوات البحرية الأمريكية "فرانكيتي" إلى سيول أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين لتعزيز الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتشجيع القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وكانت "فرانكيتي" قد تولت قيادة القوات البحرية الأمريكية بدءا من هذا العام 2023، ولمدة عامين.