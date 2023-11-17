رئيس الوزراء الكوري يزور باريس لحضور التصويت على استضافة إكسبو 2030

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غادر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" العاصمة سيول متوجها إلى فرنسا أمس الأحد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، حيث من المقرر أن يتم إجراء التصويت النهائي لتحديد المدينة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030 العالمي، يوم الغد الثلاثاء.وتخطط الحكومة الكورية لبذل المزيد من الجهود الحثيثة قبل التصويت جنبا إلى جنب مع قادة الأعمال ومسؤولي مدينة بوسان، للترويج لطلب المدينة لاستضافة الإكسبو.ويرافق هان كل من وزير التجارة والصناعة والطاقة بانغ مون كيو، والنائب الثاني لوزير الخارجية أوه يونغ جو، ورئيس مكتب رئيس الوزراء، وباك هيونغ جون عمدة بوسان وتشيه تيه وان رئيس مجموعة إس كي، وهو الرئيس المشارك للجنة بوسان لطلب استضافة معرض إكسبو العالمي 2030.وقبيل مغادرته، قال رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك إنه سيبذل قصارى جهده دون يأس حتى اللحظة الأخيرة من أجل إيصال أخبار جيدة للشعب الكوري.يذكر أن بوسان تتنافس مع كل من الرياض السعودية وروما الإيطالية، ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على معرض إكسبو الدولي، لاختيار المدينة المستضيفة، في اجتماعات المكتب في العاصمة الفرنسية باريس يوم غد الثلاثاء.