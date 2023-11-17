كوريا والصين واليابان تبحث تسريع الاستعدادات لعقد القمة الثلاثية

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اتفق وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان على تسريع الجهود لعقد قمة ثلاثية بين قادة بلدانهم في أقرب وقت ممكن.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع بين وزير الخارجية الكوري باك جين ونظيريه الصيني وانغ يي واليابانية يوكو كاميكاوا، في مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق كوريا، أمس الأحد.وبعد المحادثات التي استمرت 100 دقيقة، قال باك للصحفيين إن الوزراء الثلاثة أكدوا مجددا التزام بلدانهم بعقد القمة في أقرب وقت مناسب لجميع الأطراف، وتعهدوا بتسريع الاستعدادات لتلك القمة. وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في اجتماع لكبار المسؤولين في أواخر سبتمبر الماضي على عقد القمة الثلاثية في "أقرب وقت مناسب".وفي حين أن باك لم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني للقمة المرتقبة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التوقيت يشير إلى أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك خلال هذا العام كما كانت تأمل كوريا الجنوبية، التي سترأس القمة القادمة.ولم يعقد وزراء خارجية دول شمال شرق آسيا الثلاث مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع الأمس، الذي جاء لأول مرة منذ أربعة أعوام وثلاثة أشهر، تحديدا منذ أغسطس 2019 في بكين عاصمة الصين.