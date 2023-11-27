إطلاق سراح المزيد من الرهائن والأسرى في ثالث أيام الهدنة بين حماس وإسرائيل

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أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس سراح 17 رهينة آخرين يوم أمس الأحد في ثالث تبادل للرهائن بموجب هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، وأعربت عن أملها في تمديد وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء أمس الأحد إنه تم إطلاق سراح 17 رهينة، من بينهم مواطنون أجانب، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم تسليمهم إلى إسرائيل، التي أطلقت بدورها سراح 39 سجينا فلسطينيا.ومن جانبها قالت حماس في بيان آخر إنها تسعى إلى تمديد وقف إطلاق النار، موضحة أنها تعمل على زيادة عدد المعتقلين المفرج عنهم كما جاء في اتفاق التهدئة الإنسانية.وأطلقت المجموعة سراح 13 رهينة إسرائيلية و11 أجنبيا في اليوم الأول من وقف إطلاق النار يوم الجمعة، و13 إسرائيليا وأربعة أجانب يوم السبت، مقابل إطلاق سراح 78 سجينا فلسطينيا خلال هذين اليومين.وكان الطرفان المتحاربان قد توصلا في وقت سابق إلى اتفاق بشأن هدنة مدتها أربعة أيام تطلق خلالها حماس سراح 50 رهينة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.