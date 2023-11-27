مجلس الأمن الدولي يناقش إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس

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سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة رسمية اليوم الاثنين لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري.ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، لإجراء مناقشات حول منع الانتشار النووي فيما يتعلق بكوريا الشمالية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وسوف تحضر كوريا الجنوبية أيضا هذا الاجتماع، الذي دعت إليه ثماني دول أعضاء في المجلس، من بينها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.وفي وقت سابق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة إطلاق كوريا الشمالية للقمر الاصطناعي باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.ولكن من غير المرجح أن يصدر المجلس بيانا يدين كوريا الشمالية، أو يتبنى قرارا، بسبب المعارضة من العضوين الدائمين روسيا والصين، كم أن الصين تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر.