رئيس هيئة المخابرات الوطنية الكورية ونوابه يستقيلون من مناصبهم

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قدم رئيس هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية ونائباه، استقالاتهم من مناصبهم، أمس الأحد.ووفقا للمكتب الرئاسي، قبل الرئيس يون صوك يول الاستقالات التي قدمها كيم كيو هيون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية ونائباه.ولم يعين الرئيس على الفور خليفة لكيم، الذي سيخضع لجلسة استماع في البرلمان. وبدلا من ذلك، عيّن هونغ جانغ وان، الذي شغل سابقا منصب وزير دبلوماسي في سفارة كوريا الجنوبية في لندن، ليكون النائب الأول لمدير جهاز المخابرات الوطني، وليعمل كمدير مؤقت لجهاز المخابرات.وتم تعيين هوانغ وان جين، الذي كان مسؤولا عن المخابرات المتعلقة بكوريا الشمالية في جهاز المخابرات الوطنية، نائبا ثانيا للمدير. ويأتي قرار يون في أعقاب الجدل حول قضايا شؤون الموظفين داخل الوكالة.