وزيرا خارجية كوريا واليابان يتباحثان حول الحكم في قضية ضحايا نساء المتعة

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عقد وزير الخارجية الكوري "بارك جين" ونظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا" اجتماعا أمس الأحد في مدينة بوسان الكورية لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزيرة اليابانية "كاميكاوا" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ توليها منصبها في شهر سبتمبر الماضي.وتبادل الوزيران الكوري والياباني وجهات النظر حول الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الكورية يوم الخميس الماضي وأمر اليابان بتعويض ضحايا نساء المتعة الكوريات.وقد طالبت اليابان كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات تصحيحية، قائلة إن ذلك الحكم ينتهك القانون الدولي، فيما قامت الحكومة الكورية بنقل موقفها المتمثل في احترام الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين البلدين بشأن نساء المتعة في عام 2015 باعتبارها اتفاقية رسمية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "بارك" أكد على ضرورة بذل جهود مشتركة لاستعادة شرف وكرامة الضحايا كما تنص عليه الاتفاقية، ومواصلة السعي لإقامة علاقات بناءة ومتطلعة للمستقبل بين البلدين.وأدان الوزيران بشدة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري، واتفقا على التنسيق الوثيق بين سيول وطوكيو وواشنطن بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.